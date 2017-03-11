اخبار الزمالك

صورة.. رئيس وادي دجلة يقصف جبهة الزمالك

كتب علي نبوي
- 11 مارس، 2017 10:50 ص
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مرتضى منصور

ماجد سامي يسخر من الجمعية العمومية للزمالك

سخر المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة من الجمعية العمومية التي عقدها نادي الزمالك أمس من أجل التصويت على انسحاب الفريق الأبيض من مسابقة الدوري الممتاز.

وانعقدت الجمعية العمومية للزمالك أمس بمقر النادي بميت عقبة حيث اتخذت قرارا بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز بحجة الظلم التحكيمي الذي وقع على الفريق في كثير من مبارياته والتي كان أخرها أمام المقاصة وتغاضي جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة نتيجة لمس أحمد سامي مدافع الفريق الفيومي الكرة بيده داخل منقطة جزاء فريقه.

وكتب سامي على حسابه بموقع التواصل “فيس بوك” : “أتحدى أن تعاد المباراة أو أن ينحسب الفريق أو أن يلعب بالناشئين وكفاية دوشة زهقنا”.

ماجد

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