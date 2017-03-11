بالفيديو.. رمضان صبحي يتحدث عن طموحاته مع منتخب مصر

رمضان صبحي: نرغب في كتابة تاريخ لنا ولبلدنا

تحدث رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف ستوك سيتي الإنحليزي عن طموحاته خلال الفترة المقبلة مع منتخب مصر تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال رمضان خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” :”المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين والقادرين على صناعة تاريخ لأنفسهم وللجماهير المصرية بالتأهل لكأس العالم”.

وأضاف “خلال السنوات الماضية لم ننجح في التأهل لأمم أفريقيا ، ولكننا نجحنا في التأهل لها وشاركنا في البطولة وكنا قريبين من الحصول على اللقب لكن منتخب الكاميرون توج باللقب بعد الفوز علينا في المباراة الأخيرة”.

وتابع “الجيل الحالي في المنتخب المصري مميز للغاية وبه مجموعة من اللاعبين المحترفين ، كما أن اللاعبين المحليين لا يختلفوا كثيرا عن المحترفين”.

وأتم “إن شاء الله نتأهل لكأس العالم المقبل بروسيا 2018 ، ونتمنى من الجميع أن يدعمنا في الفترة المقبلة لأننا نرغب في صناعة شئ لأنا ولبلدنا”.