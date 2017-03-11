بالفيديو.. كيف انتقل لستوك سيتي؟ رمضان صبحي يُجيب

رمضان صبحي: قضيت 3 مواسم مع الأهلي وطاهر وعدني بالاحتراف

قال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق أنه انتقل إلى ستوك سيتي بعدما حصل على وعد من المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء بالموافقة على الاحتراف في حالة تلقيه عرض مناسب.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” تحدث لاعب ستوك الإنجليزي قائلا “قضيت مع الفريق الأول بالأهلي ما يقرب من 3 مواسم وكان لدي هدف وهو الاحتراف الخارجي ، وبالفعل تحدث وكيلي مع المهندس محمود طاهر والذي طالبني في هذا التوقيت بقضاء موسم أخر مع الفريق ثم سيوافق على رحيلي في حالة تلقي عرض مناسب”.

وأضاف “خلال هذا الموسم بذلت أقصى ما أملك مع الفريق إلى أن حصلت على عقد للانتقال لستوك سيتي وبالفعل تمت المفاوضات بنجاح ولم أكن أفكر بأني سألعب في الدوري الإنجليزي”.

وأتم حديثه “سعيد باللعب في البريميرليج أقوى دوري في العالم ، وأمامي هدف وأسعى جاهدا لتحقيقه”.