بالفيديو.. رمضان صبحي يكشف عن أفضل لحظاته التي قضاها مع الأهلي

رمضان صبحي نهائي الكونفدرالية والفوز على الزمالك أفضل لحظات مسيرتي الكروية حتى الأن

كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف ستوك سيتي عن أجمل لحظاته التي قضاها مع الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وقال رمضان خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” : “أفضل التي قضيتها مع الأهلي وخلال مسيرتي الكروية حتى الأن هي الفوز بلقب كأس الكونفدرالية وبالهدف الذي أحرزه عماد متعب في الثواني الأخيرة من المباراة النهائية أمام سيوي سبورت الإيفواري”.

وأضاف “ثاني أفضل اللحظات عندما حققنا لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت بالإمارات وانتهت بفوز فريقنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين”.

وأتم “من أفضل لحظات حياتي تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في الدور الثاني من الموسم قبل الماضي والذي توج فيه الفريق الأبيض بلقب الدوري”.