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التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيدفيست

كتب علي نبوي
- 11 مارس، 2017 9:52 ص
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الاهلي

عمرو جمال وأجاي يقودان هجوم التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيدفيست

يقص النادي الأهلي شريط مباريته في بطولة دوري أفريقيا هذ الموسم مساء اليوم وذلك عندما يستقبل ضيفه بيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل من البطولة.

واستقر حسام البدري المدير الفني على التشكيل الذي سيخوض به هذا اللقاء والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامى

خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير  – أحمد حجازى  – على معلول

خط الوسط :  حسام غالى – أحمد فتحى – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا

خط الهجوم : عمرو جمال – جونيور أجايى.

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