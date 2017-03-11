صورة.. ماذا قال كهربا عقب قيادته الاتحاد للتتويج بلقب كأس ولي العهد السعودي؟

كهربا: مبروك لينا وللجمهور العظيم

أبدى محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الزمالك والمعار هذا الموسم لصفوف اتحاد جدة سعادته الكبيرة عقب قيادته فريقه للتتويج بلقب كأس ولي العهد السعودي.

وتوج الاتحاد بلقب كأس ولي العهد السعودي بعدما نجح في الفوز على النصر بهدف نظيف أحرزه كهربا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت أمس على ستاد الملك فهد الدولي.

وكتب كهربا على حسابه بموقع التواصل “تويتر” : “الحمد لله يارب ،مبروووك لينا وللجمهور العظيم ، الذهب للذهب ، شكرااا لكل الجمهور اللى بيدعمنى فى كل العالم”.

وكان كهربا قد احتفل بفوز فريقه بالكأس حيث حمل حلم مصر ولف أرجاء الملعب ، كما قام بالاحتفال مع الجماهير.