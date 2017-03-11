رمضان صبحي يروي قصة انتقاله للأهلي

رمضان صبحي: قالولي في الزمالك مالكش في الكورة

روى رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي قصة انتقاله للقلعة الحمراء عندما كان طفلا.

وقال رمضان خلال حديثه عبر فضائية “أون سبورت” : “ذهبت إلى نادي الزمالك من أجل الاختبار وخضت الاختبارات لمدة 3 دقائق ولكن المدرب الموجود في هذا الوقت لم يختارني”.

وأضاف “والدتي اختارت الزمالك لقرب المسافة من بيتي ، ولكن المدرب قال لي “أنت مالكش في الكورة””.

وتابع “ذهبت لاختبارات الأهلي وبمجرد أن شاهدني كابتن بدر رجب أبلغني بأنني أصبحت لاعبا في الأهلي وعليً إحضار أوراقي غدا”.

وأتم حديثه “والدتي تعبت كثيرا معي ، وأشكر الكابتن بدر رجب على مجهود الكبير معي وهو صاحب الفضل عليً بعد المولى تبارك وتعالى”.