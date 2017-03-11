رمضان صبحي: الأهلي علمني أن المركز الثاني مثل الأخير

رمضان صبحي: الفوز بالبطولة هو المكسب داخل الأهلي

قال رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي أن لعبه في النادي الأهلي علمه أن احتلال المركز الثاني مثل الأخير.

وانتقل رمضان صبحي للاحتراف في ستوك سيني الإنجليزي في الصيف الماضي مقابل 6 مليون يورو.

وتحدث رمضان خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” قال لاعب ستوك سيتي “لا أحب الخسارة نهائيا وهو شئ بداخلي حتى وإن كان اللعب في تقسيمة”.

وأضاف “تربيتي في النادي الأهلي هي السبب في ذلك حيث علمنا أن المركز الثاني زي الأخير ،والفوز بالبطولة هو المكسب.