فيديو.. ماذا قال مدرب بيدفيست قبل مواجهة الأهلي؟

كيفين هانت: نحن صغار بالنسبة للأهلي

قال كيفين هانت المدير الفني لفريق بيدفيست الجنوب أفريقي أن مواجهة فريقه غدا أمام الأهلي ستكون صعبة لأنه سيواجه نادي القرن في أفريقيا وأشهر الأندية الإفريقية.

ويستضيف الأهلي بيدفيست الجنوب أفريقي غدا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستقام على ستاد السلام.

وتحدث هانت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” : “سنواجه فريق قوي وأنا أعرف جميع لاعبيه على مدار التاريخ”.

وأضاف “نحن فريق صغير بالنسبة للأهلي فلم نظهر على الساحة والخريطة الإفريقية إلا منذ 3 سنوات فقط ، ولكننا حضرنا إلى القاهرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية”.

وأتم حديثه “نصحت اللاعبين بالهدوء خلال المباراة ، خاصة وأنهم سيواجهون الأهلي بجماهيره التي ستشكل ضغط كبير علينا”.