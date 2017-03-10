أخبار الأهلي اليوم.. البدري يخصص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء خلال مران الأهلي

البدري يدرب لاعبي الأهلي على ركلات الجزاء

خصص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تخصيص فقرة للاعبيه على ركلات الجزاء وذلك خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ستاد السلام استعدادا لمواجهة ضيفه بيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانا خفيفا مساء اليوم حيث حرص خلاله البدري على تحفيظ لاعبيه خطة المباراة والطريقة التي يتم من خلالها إيقاف خطورة الضيف.

واختتم البدري مران الأهلي بتخصيص فقرة على ركلات الجزاء وتدريب اللاعبين عليها من أجل استغلالها في حالة احتساب أي ركلة لهم خلال مباراة الغد.