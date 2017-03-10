ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يخطف فوزا قاتلا من

خطف يوفنتوس فوزا قاتلا من ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “يوفنتوس أرينا” في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم يوفنتوس أولا عن طريق مدافعه المغربي مهدي بن عطية في الدقيقة 30 ، ونجح المهاجم الكولومبي كارلوس باكا في إدراك التعادل لصالح الميلان في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني نجح الأرجنتيني باولو ديبالا في إحراز الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

وبهذ الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 70 نقطة محتلا صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد ميلان عند 50 نقطة في المركز السابع.