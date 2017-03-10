بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الجمعة 10-3-2017 في الدوري الإيطالي

بث مباشرة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الجمعة 10-3-2017

يتطلع يوفنتوس حامل لقب الكالتشيو للاقتراب أكثر من التتويج باللقب للموسم السادس على التوالي ، وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه ميلان اليوم 10-3-2017.

ويحتضن ملعب “يوفنتوس أرينا” مواجهة يوفنتوس وميلان في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان

تنقل مباراة يوفنتوس وميلان في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

ويدخل يوفنتوس هذا اللقاء محتلا صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة ، بيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 50 نقطة.

يوفنتوس وميلان بث مباشر

ويبحث أبناء السيدة العجوز لتحقيق الفوز في هذه المباراة ، للثأر من هزيمة الدور الأول أمام ضيفه بهدف نظيف ، خاصة أن المباراة تقام على ملعبه ووسط جماهيره.

ويأمل الإيطالي ماسيمليانو أليجيري المدير الفني ليوفنتوس في العودة لسكة الانتصارات سريعا بعد التعادل الإيجابي في الجولة السابقة أمام مضيفه أودينيزي بهدف لمثله.

يوتيوب يلا شوت مباراة يوفنتوس وميلان اليوم 10-3-2017

ويعول يوفنتوس في مباراة اليوم على مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم الأرجنتينيين جونزالو هيجوايين وباولو ديبالا والحارس المخضرم بوفون.

بينما يسعى ميلان لتأكيد تفوقه على يوفنتوس هذا الموسم والقفز للمركز الخامس على سلم الترتيب ولو مؤقتا.

ويدرك رفقاء الحارس الإيطالي دوناروما أن الفوز في مباراة اليوم ضروري وهام للغاية للتقدم خطوة كبيرة في الترتيب ، وتأكيد تفوقه على يوفنتوس.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

تنقل مباراة يوفنتوس وميلان على قناة بين سبورتس في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

