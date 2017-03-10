سموحة يكتسح أولينزي ستارز برباعية نظيفة

قطع سموحة خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية” وذلك بعدما نجح في الفوز على أولين ستارز الكيني بأربعة أهداف نظيفة.

وحقق سموحة فوزا كبيرا على أولينزي ستارز الكيني بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “الجيش” ببرج العرب في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”.

افتتح أحمد رؤوف مسلسل أهداف المباراة محرزا الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 12 ، وفي الدقيقة 30 أضاف إسلام محارب الهدف الثاني للفريق السكندري لينتهي الشوط الأول بهدفين لسموحة دون مقابل.

وفي الشوط الثاني عزز أحمد عبد العزيز من تقدم سموحة محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 70 وفي الدقيقة 90 اختتم إسلام محارب أهداف المباراة محرزا الهدف الرابع سموحة لتنتهي المباراة بفوز سموحة بأربعة أهداف دون مقابل.