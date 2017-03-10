أخبار الزمالك اليوم.. قراران من الجمعية العمومية يشعلان أزمة في الزمالك

الحمعية العمومية للزمالك تتخذ قرارين مهمين

اتخذت الجمعية العمومية لنادي الزمالك قراران في غاية الأهمية وذلك خلال انعقادها اليوم بعدما دعى إليها رئس القلعة البيضاء مرتضى منصور عقب تعرض الفريق الأول لكرة القدم لظلم تحكيمي.

وحرم الحكم الدولي جهاد جريشة الزمالك من ركلة جزاء صحيحة في مباراته السابقة أمام مصر المقاصة نتيجة قيام أحمد سامي لاعب مصر المقاصة بلمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه في المباراة التي خسرها الزمالك بهدف نظيف.

واتخذت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قرارين ممهمين وهما :

1- منع قنوات أون سبورت ودي إم سي والنهار رياضة في حالة بقاء مدحت شلبي وأحمد حسن وأحمد سليمان طارق الأدور أو محمد شبانة في الإذاعة.

2- قررت الجمعية العمومية للزمالك منح اتحاد الكرة ولجنة المسابقات مهلة حتى يوم 31 من الشهر الجاري سيتم الانسحاب نهائيا من الدوري.