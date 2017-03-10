ملخض ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الاتحاد والنصر في نهائي كأس ولي العهد السعودي

“كهربا” يقود الاتحاد للتتويج بلقب كأس ولي العهد السعودي

قاد المصري محمود عبد المنعم “كهربا” فريقه اتحاد جدة للتتويج بلقب كأس ولي العهد السعودي بعدما نجح في الفوز على النصر بهدف نظيف.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على النصر بهدف نظيف في المباراة النهائية والتي أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الاتحاد حيث نجح كهربا في وضع فريقه في المقدمة مبكرا وذلك في الدقيقة 16 بعد متابعته لتوصيبة زميله فيلانويفا ، ليشن النصر هجوما شديدا بعد هدف الاتحاد لكن هجماته وجدت حارس الاتحاد فواز القرني لها بالمرصاد ، لينتهي هذا الشوط بهدف لصالح الاتحاد.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجماته على مرمى الاتحاد لكن فوازالقرني لعب دورا بطوليا في التصدي لكل هجمات النصر لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدف نظيف والتتويج باللقب.