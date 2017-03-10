بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم الجمعة 10-3-2017 في نصف نهائي كأس ولي العهد

بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر اليوم الجمعة 10-3-2017

يتطلع اتحاد جدة لتعويض خسارته السابقة أمام الهلال والعودة لسكة الانتصارات سريعا وذلك عندما يصطدم بمضيفه النصر اليوم الجمعة 10-3-2017.

ويحتضن ستاد الملك فهد الدولي مواجة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد.

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر

ويدخل النصر هذا اللقاء باحثا عن الفوز وهو نفس الطموح لفريق النصر الذي يأمل في حصد الفوز .

ويسعى أبناء المدرب التشيلي لويس سييرا تعويض خسارة الجولة السابقة أمام الهلال من أجل التأهل للمبارة النهائية في ظل تواجد أكثر من لاعب مميز في فريقه.

الاتحاد والنصر بث مباشر

ويدرك رفقاء الدولي المصري محمود كهربا أن أي نتيجة غير الفوز لضمان العبور للدوري النهائي.

ويعول اتحاد جدة على مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم المصري محمود كهربا والتونسي أحمد العكايشي.

يوتيوب يالا شوت مباراة الاتحاد والنصر اليوم 10-3-2017

بينما يتطلع النصر إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم والتأهل للمباراة النهائية.

وييسعى العالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم نتيجة المباراة لصالحه والتمسط بأمال المنافسة على لقب الكأس.

القنوات الناقلة لمباراة النصر واتحاد جدة

تنقل قنوات الرياضية السعودية مواجهة النصر والاتحاد في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة – الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

