اخبار الزمالك

رسمياً.. عمومية الزمالك تقرر الانسحاب من الدوري

كتب أحمد إبراهيم
- 10 مارس، 2017 6:30 م
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الزمالك

عمومية الزمالك تهتف بالانسحاب من الدوري المصري

أعلنت الجمعية العمومية لنادي الزمالك عن قرارها النهائي بشأن بقاء الفريق أو انسحابه من مسابقة الدوري المصري بسبب الأزمة التي نشبت في الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الماضية نشوب أزمة قوية بين الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب مواجهة المقاصة والتي تغاضى خلالها الحكم جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الانسحاب من الدوري المصري قبل أن يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية من أجل إضافة الصفة القانونية للقرار.

واقترح مجلس إدارة نادي الزمالك عدد من الحلول على الجمعية العمومية، منها الانسحاب، استكمال المسابقة، تفويض الإدارة لإتخاذ القرار المناسب، أو استكمالها بفريق الشباب.

وهطلت الأمطار بكثافة على الجمعية العمومية للزمالك قبل فتح باب التصويت، مما أدى إلى مطالبة الأعضاء بالانسحاب عن طريق الهتاف.

وهتف أعضاء الجمعية العمومية للزمالك بقوة خلال الاجتماع مطالبين بتأييد قرار الإدارة بالانسحاب من الدوري المصري الممتاز.

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