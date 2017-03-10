مرتضى منصور يتحدى محمود طاهر

مرتضى منصور لمحمود طاهر: سأضع العقدة في المنشار!

تحدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود طاهر نظيره في الأهلي، وذلك خلال حديثه مساء اليوم الجمعة للجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

وكان الأهلي قد خاطب اتحاد الكرة المصري مؤكداً على رفضه خوض مبارياته في الدوري المصري قبل استكمال الزمالك لمؤجلاته في الدوري المصري.

وتحدث مرتضى منصور عن خطاب الأهلي حيث قال: ” لا تصطاد في الماء العكر يا طاهر وتقول أنك لن تلعب مبارياتك قبل خوض الزمالك لمؤجلاته “.

واختتم: ” أنا أقول لك أنني لن ألعب المؤجلات ولنرى ماذا ستفعل؟ وسأضع لك العقدة في المنشار وسنرى “.

ويعقد نادي الزمالك اجتماعاً لجمعيته العمومية مساء اليوم الجمعة من أجل مناقشة قرار إدارة النادي بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري.