الأهلي يعلن شرطه الوحيد لاحتراف محمد هاني

الأهلي لمحمد هاني: أحضر عرض كرمضان صبحي ثم احترف

حددت إدارة النادي الأهلي شروطها للموافقة على احتراف اللاعب محمد هاني ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادر شوقي وكيل محمد هاني قد أكد على سعيه لتسويق اللاعب خلال الفترة الحالية من اجل خوض تجربه الاحتراف في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطالبت إدارة الاهلي بضرورة وصول عرضاً مماثلاً للذي حصل عليه رمضان صبحي جناح ستوك سيتي الإنجليزي الحالي من أجل الموافقة على احتراف هاني.

وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى ستوك سيتي الإنجليزي مقابل الحصول على ستة ملايين يورو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت تقارير إعلامية قد ترددت في الفترة الماضية عن وجود عرضاً احترافياً من بازل السويسري من أجل ضم محمد هاني، وهو ما نفاه وكيل أعماله.