كورة مصرية

إخلاء سبيل لاعب إنبي المقبوض عليه

كتب أحمد إبراهيم
- 10 مارس، 2017 5:19 م
20,243
ماريو مارتينيزماريو مارتينيز

إخلاء سبيل ماريو مارتينيز وحل أزمته مع السلطات المصرية

قررت النيابة المصرية الإفراج عن اللاعب ماريو مارتينيز صانع ألعاب نادي إنبي بعدما تم القبض عليه صباح اليوم الجمعة في مطار القاهرة الدولي.

وكان مارتينيز قد تعرض للإيقاف من جانب السلطات المصرية بسبب سفره وفي حوزته مبلغ 38 ألف دولار، وهو ما يعد مخالفاً للقوانين المصرية.

وتدخل مسؤولو نادي إنبي من أجل السماح لمارتينيز بالسفر، حيث أكد مسؤولي الفريق البترولي على أن المبلغ الذي بحوزه اللاعب هو قيمة مستحقاته المالية.

وقررت النيابة الاكتفاء بسفر مارتينيز بمبلغ مالي قدره 10 ألاف دولار وهو المبلغ المصرح لأي مسافر من مصر إلى الخارج بالحصول عليه كحد أقصى.

وستقوم السلطات المصرية بتحويل المبلغ المتبقي لمارتينيز على حسابه البنكي، على أن يتوجه إلى بلاده خلال الساعات المقبلة.

شارك برأيك !!