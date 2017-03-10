إخلاء سبيل لاعب إنبي المقبوض عليه

إخلاء سبيل ماريو مارتينيز وحل أزمته مع السلطات المصرية

قررت النيابة المصرية الإفراج عن اللاعب ماريو مارتينيز صانع ألعاب نادي إنبي بعدما تم القبض عليه صباح اليوم الجمعة في مطار القاهرة الدولي.

وكان مارتينيز قد تعرض للإيقاف من جانب السلطات المصرية بسبب سفره وفي حوزته مبلغ 38 ألف دولار، وهو ما يعد مخالفاً للقوانين المصرية.

وتدخل مسؤولو نادي إنبي من أجل السماح لمارتينيز بالسفر، حيث أكد مسؤولي الفريق البترولي على أن المبلغ الذي بحوزه اللاعب هو قيمة مستحقاته المالية.

وقررت النيابة الاكتفاء بسفر مارتينيز بمبلغ مالي قدره 10 ألاف دولار وهو المبلغ المصرح لأي مسافر من مصر إلى الخارج بالحصول عليه كحد أقصى.

وستقوم السلطات المصرية بتحويل المبلغ المتبقي لمارتينيز على حسابه البنكي، على أن يتوجه إلى بلاده خلال الساعات المقبلة.