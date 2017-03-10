ظهير جديد يدخل على رادار الأهلي

ظهير مصر المقاصة على رادار الأهلي في الصيف القادم

أوصت اللجنة الفنية بالنادي الأهلي بضرورة التعاقد مع اللاعب حسين الشحات ظهير أيمن نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترى اللجنة الفنية بالأهلي ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن خلال الصيف القادم تحسباً لرحيل اللاعب محمد هاني في ظل رغبته في خوض تجربة الاحتراف.

ويقدم محمد هاني أداء مميز في الفترة الاخيرة بالدوري المصري، في الوقت الذي أكد فيه نادر شوقي وكيل اللاعب على تسويقه في الفترة الحالية.

ويتواجد أحمد فتحي في مركز محور الإرتكاز مع الأهلي خلال الفترة الاخيرة، في حين يتعرض باسم علي لإصابات عدة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وفي ظل الظروف الحالية، فإن الاهلي بات بحاجة للتعاقد مع ظهير أيمن مما دفع اللجنة الفنية للتوصية بالتعادل مع حسين الشحات خلال الشهور القادمة.

وقدمت اللجنة الفنية توصيتها للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري الذي سيدرس الأمر خلال الفترة المقبلة لإتخاذ القرار النهائي.