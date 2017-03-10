4 اقتراحات من مرتضى للجمعية العمومية لحل أزمة الزمالك

مرتضى منصور يقترح المشاركة بفريق شباب الزمالك بالدوري

اقترح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أربع اقتراحات على أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء لحل الأزمة الجارية.

ويعقد نادي الزمالك جمعية عمومية مساء اليوم الجمعة من أجل التصويت على القرار الصادر من مجلس الإدارة بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الاقتراح الاول من مرتضى منصور بأن يتم الانسحاب تماماً من الدوري المصري الممتاز، بينما جاء الاقتراح الثاني باستكمال المسابقة بصورة طبيعية.

أما ثالث الاقتراحات فكان بشأن تفويض مجلس إدارة نادي الزمالك لإتخاذ القرار المناسب من جانبه بشأن استكمال المسابقة أو الانسحاب.

أما الاقتراح الرابع فكان استكمال المسابقة بشكل طبيعي على أن يشارك فريق الشباب بالزمالك في البطولة بدلاً من الفريق الأول.

ويعقد نادي الزمالك جمعيته العمومية مساء اليوم الجمعة من أجل إتخاذ القرار بشأن البقاء في الدوري المصري أو الانسحاب منه.