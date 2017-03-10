سلطات مطار القاهرة تلقي القبض على لاعب إنبي

ألقت قوات الأمن المصرية المسؤولة عن مطار القاهرة، القبض على اللاعب ماريو مارتينيز صانع ألعاب نادي إنبي صباح اليوم الجمعة.

وقررت السلطات المصرية القبض على مارتينيز بسبب اصطحابه لمبلغ مالي قدره 38 ألف دولار هي قيمة مستحقاته التي حصل عليها مؤخراً من إدارة إنبي.

وتسمح السلطات المصرية بسفر أي راكب من مطار القاهرة بشرط اصطحابه لمبلغ 10 ألاف دولار فقط كحد أقصى، وهو ما أدى للقبض على مارتينيز.

ويحاول مسؤولو نادي إنبي حل الأزمة خلال الساعات المقبلة من أجل السماح لمارتينيز بالسفر من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب الهندوراسي.

وكان مارتينيز قد توجه لمطار القاهرة من أجل السفر لبلاده استعداداً للدخول في معسكر مع منتخب هندوراس لملاقاة منتخبي الولايات المتحدة وكوستاريكا على التوالي.