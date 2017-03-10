صورة.. مرتضى منصور يوزع تذاكر مباراة رينجرز على أعضاء الزمالك

مرتضى منصور يوزع تذاكر المباراة على أعضاء الجمعية العمومية

حضر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مكتبه في مقر القلعة البيضاء من أجل توزيع تذاكر المباراة التي ستجمع فريقه مع رينجرز النيجيري.

وتواجد مرتضى منصور في مقر نادي الزمالك من أجل توزيع تذاكر المباراة على أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك قبل ساعات من إنعقاد الجمعية.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة لمناقشة انسحاب الفريق من مسابقة الدوري المصري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد إتخذ قراراً بالانسحاب من الدوري المصري بعد الازمة التي نشبت خلال الفترة الماضية بعد مباراة مصر المقاصة.

وقرر مرتضى منصور توزيع التذاكر الخاصة بمباراة الزمالك امام رينجرز على أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين في مقر النادي.

وسيلتقي الزمالك مع رينجرز مساء الأحد القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.