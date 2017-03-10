تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي أمام بيدفيست

الاجتماع الفني للأهلي أقيم صباح اليوم الجمعة

أقيم الاجتماع الفني للمباراة التي ستجمع النادي الأهلي مع بيدفيست الجنوب أفريقي مساء غداً السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الاجتماع الفني للمباراة صباح اليوم الجمعة بمقر النادي الاهلي بالجزيرة، استعداداً لخوض المباراة التي ستقام على ملعب السلام يوم السبت.

وحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي كلاً من سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي، إلى جانب المدرب المساعد في فريق بيدفيست، ومراقب المباراة وطاقم التحكيم المغربي.

وشهدت الاجتماع الاتفاق على زي الأهلي وبيدفيست في المباراة، حيث سيرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأمر والشورت الأبيض والجورب الأبيض.

ومن المقرر أن يرتدي بيدفيست الزي الأزرق بالكامل خلال المباراة، كما سيتم توفير أمن خاص لمراقبة فريق بيدفيست وطاقم الحكام ومراقب اللقاء.

ومن المقرر أن يحضر الفريقين إلى ملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين، على أن يتم التأكيد على حضور مدرب وقائد كل فريق للمؤتمر الصحفي بعد المباراة.