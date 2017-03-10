تذاكر مجانية لجماهير الأهلي لمواجهة بيدفيست

شرط وحيد للحصول على تذكرة مجانية لمباراة الأهلي وبيدفيست

أعلنت شركة سبورتا الراعية لزي النادي الأهلي عن نيتها تسليم عدد من التذاكر المجانية لجماهير الفريق لحضور مباراة الفريق أمام بيدفيست الجنوب أفريقي.

وأكد محمد حميدة المدير التنفيذي لشركة سبورتا على أن الشركة تنوي تسليم تذاكر مجانية لجماهير الأهلي لحضور اللقاء الذي يقام غداً السبت

وحسب ما أكده حميدة، فإن الجماهير التي ستقوم بشراء منتخبات الأهلي من أفرع الأهلي ستورز بقيمة مالية معينة سيتم توزيع تذاكر مجانية عليهم.

وأضاف حميدة أن توزيع التذاكر بدأ بالفعل، مؤكداً على حصول مشجع للأهلي على التذكرة بعد الشراء بالقيمة المحددة من فرع الأهلي ستورز بطنطا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء غداً السبت على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا.