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الأمن يرفض طلب الأهلي في مباراة بيدفيست

كتب أحمد إبراهيم
- 10 مارس، 2017 2:41 م
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الاهلي يرفض زيادة عدد جماهير الأهلي في مباراة بيدفيست

قررت الجهات الامنية رفض الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي من أجل زيادة عدد الجماهير التي ستحضر المباراة التي ستجمع الفريق مع بيدفيست الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء السبت القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الاهلي على أن الجهات الأمنية رفضت زيادة عدد الجماهير التي ستتواجد في ملعب السلام لحضور المباراة.

وإضاف المدير التنفيذي للأهلي بأن الجهات الأمنية أصرت على حضور 5 ألاف مشجع فقط للمباراة، مؤكداً على إلتزام النادي الأهلي بالتعليمات.

وكان النادي الأهلي قد أرسل طلباً إلى وزارة الداخلية مساء أمس الخميس لطلب زيادة عدد الحضور الجماهيري في المباراة المقبلة للفريق.

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