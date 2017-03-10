مرتضى منصور يطلب شطب أحمد سامي

مرتضى منصور: نتعرض للظلم من 60 عام.. ويجب شطب سامي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أن فريقه يتعرض للظلم التحكيمي خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن الأمر مر عليه سنوات عدة.

وأضاف رئيس الزمالك في حديثه لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء بمطالبته بضرورة شطب اللاعب أحمد سامي مدافع مصر المقاصة من سجلات اتحاد الكرة.

وكانت مباراة الزمالك قد شهدت أزمة كبيرة بسبب عدم احتساب جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة لركلة جزاء للفريق الأبيض.

وعبر مرتضى منصور عن سعادته بحضور عدد كبير من أعضاء نادي الزمالك للتسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك صباح اليوم الجمعة.

وشدد رئيس الزمالك على أن فريقه يتعرض للظلم التحكيمي منذ 60 عام، مؤكداً على ضرورة توقف الأمر في الفترة الحالية.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على أنه لن يسمح بظلم نادي الزمالك من جديد، مؤكداً على أن قرار الانسحاب سيكون للجمعية العمومية للقلعة البيضاء.