بالصور.. الإقبال يتضاعف على الجمعية العمومية للزمالك

الزمالك يحسم قراره بخصوص الانسحاب من الدوري

انطلقت اليوم الجمعة فاعليات الجمعية العمومية الطارئة لنادي الزمالك التي دعى لها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي خلال الأيام الماضية.

وكان مرتضى منصور طلب حضور أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك اليوم الجمعة من أجل مناقشة أحد القرارات الحاسمة بخصوص انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من الدوري.

وهدد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق في مباراته الأخيرة أمام مصر المقاصة والتي له خلالها ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم.

وشهدت الجمعية العمومية إقبال ضعيف في بداية اليوم قبل أن تزيد الأعداد نسبيًا بعدها بفترة.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك اليوم وجمعيته العمومية موقفه النهائي من قرار الانسحاب من الدوري.

يذكر أن اللوائح والقوانين تشير إلى أنه في حال انسحاب الزمالك من الدوري أن يهبط إلى دوري الدرجة الرابعة.