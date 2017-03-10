فيديو.. مدحت شلبي يكشف عقوبة الانسحاب من البطولة الإفريقية ويسخر من مرتضى منصور

مدحت شلبي يوضح عقوبات المنسحب من البطولة الإفريقية

كشف الإعلامي مدحت شلبي عقوبة الانسحاب من البطولات الإفريقية التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” في لوائحه.

وأكد شلبي في برنامجه التلفزيوني أن الكاف يعاقب الأندية المنسحبة من بطولتيه سواء دوري الأبطال أو كأس الاتحاد ” الكونفدرالية ” بأكثر من طريقة.

وأوضح شلبي أن العقوبة الأولى للاتحاد الإفريقي هو الحرمان من المشاركة في البطولات الإفريقية لمدة موسمين مشيرًا إلى أنه يجب تأهل الفريق المنسحب مرتين وفي حالة عدم تأهله لا يحتسب من مدة العقوبة.

وتأتي العقوبة الثانية من ال كاف للأندية بالعقاب المادي وتغريم هذا النادي مبالغ كبيرة لعدم احترامه للوائح وللأندية الأخرى.

وسخر مدحت شلبي من قرار الزمالك وتهديده بالانسحاب من الدوري المصري وعدم قدرته على فعل مثل هذه الأمور في البطولات القارية.

ويعقد الزمالك اليوم جمعية عمومية طارئة من أجل مناقشة الانسحاب من الدوري المصري على خلفية خسارته لمباراة المقاصة الأخيرة وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة له.