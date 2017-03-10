انطلاق التسجيل في الجمعية العمومية “الغير عادية” في الزمالك

الزمالك يحسم قرار انسحابه من الدوري اليوم

انطلقت صباح اليوم الجمعة فاعليات الجمعية العمومية الغير العادية لنادي الزمالك التي دعى لها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي قد أعلن في وقت سابق انسحاب الزمالك من الدوري ورفض حسم الأمر قبل مشاورة الجمعية العمومية للنادي حول هذا القرار.

وجاء انسحاب مرتضى منصور من الدوري اعتراضًا على التحكيم في المباريات خاصة بعدما خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام مصر المقاصة ولم يحتسب له الحكم الدولي جهاد جريشة ركلة جزاء واضحة.

وبدأ توافد عدد من الأعضاء على التسجيل في الجمعية العمومية للنادي من أجل حسم قرار القلعة البيضاء النهائي سواء بالاستمرار في الدوري أو الانسحاب منه.

وستتوقف عملية التسجيل لمدة ساعتين بداية من 12 ظهرًا وحتى الثانية عصرًا بسبب صلاة الجمعة على أن تعود عملية التسجيل بعدها من جديد.

يذكر أن لجنة المسابقات كانت قد أعلنت في وقت سابق تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي كان من المفترض إقامتها الأسبوع الماضي.