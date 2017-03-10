لاعب جديد على أعتاب الرحيل من الأهلي في الصيف المقبل

صبرس رحيل يفاةض بين العروض استعدادًا للرحيل عن الأهلي

دخل صبري رحيل الظهير الأيسر لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي ضمن دائرة المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك الأهلي في مركز الظهير الأيسر كل من التونسي علي معلول وحسين السيد وصبري رحيل فضلًا عن توقيع أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي خلال الفترة الأخيرة ليصبح على أعتاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية مما سيجعل القلعة الحمراء والجهاز الفني للفريق مضطر للاستغناء عن أحد الثلاثي.

وكان صبري رحيل قد خرج من الحسابات الفنية لحسام البدري بشكل كبير خلال الفترة الماضية وبات على أعتاب الرحيل من الفريق.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب لـ “أخبـــار الأهلـــي” أنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدماته من الأهلي مع انطلاق الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب حصل على أكثر من عرض محلي من الأندية خاصة بعد خروجه من التشكيل الأساسي وعدم مشاركته في المباريات.

وأوضح المصدر أن أهم العروض التي تلقاها صبري رحيل عرضي من نادي بتروجيت والمقاصة وأنه يفاضل بينهما بشكل كبير.

يذكر أن ” أخبــــار الأهلـــي ” كان قد أعلن من قبل ثلاثة أسماء مرشحة للرحيل عن الأهلي بشكل كبير سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة وهم مسعد عوض وباسم علي وأكرم توفيق