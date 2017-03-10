ملخص لمسات محمد صلاح أمام ليون

شارك الفرعون المصري محمد صلاح في هزيمة فريقه القاسية أمام فريق ليون الفرنسي اليوم ببطولة الدوري الأوروبي .

وحقق ليون الفرنسي فوز ثمين على حساب روما الإيطايل بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة ذهاب دور الـ16 ببطولة اليورباليج .

وظهر محمد صلاح أساسياً منذ الدقيقة الأولى، حيث اعتمد عليه لوتشيانو سباليتي في التشكيلة الأساسية لذئاب روما .

وأحرز محمد صلاح هدف التعادل الأول لروما في الدقيقة 20 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ مدافع ليون وإنطلق بالكرة كالصاروخ ليسكنها الشباك من بين قدمي حارس ليون .