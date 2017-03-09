23 لاعباً في قائمة الزمالك لمواجهة رينجرز النيجيري

محمد حلمي يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بطل نيجيريا

كشف محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستدخل في معسكر مغلق غداً استعدادا لمباراة رينجرز النيجيري بدوري أبطال أفريقيا .

ويلتقي الزمالك مع نظيره رينجرز النيجيري في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الأحد .

الزمالك يعلن قائمة مباراة رينجرز النيجيري

وضمت القائمة 23 لاعباً، حيث تم استبعاد كلا من، محمود حمدي الونش ومحمد مجدي وأحمد توفيق وأحمد رفعت ومحمود دونجا للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر وإسلام جمال وحسني فتحي وشوقي السعيد وأحمد فتوح ومحمد ناصف.

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح وأيمن حفني ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وصلاح ريكو ومعروف يوسف.

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو وستانلي وأحمد جعفر وإيمانويل مايوكا.