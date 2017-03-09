ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وروستوف الروسي

مانشستر يونايتد يعود من روسيا بتعادل ثمين أمام روستوف

عاد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من روسيا بتعادل ثمين أمام فريق روستوف الروسي ، في مباراة الذهاب لدور الـ 16 للدوري الأوروبي .

وسيطرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وروستوف الروسي اليوم .

التعادل الإيجابي يحسم موقعة مانشستر يونايتد وروستوف

وتقدم اليونايتد بالهدف الأول عن طريق الأرميني هينريك ميختاريان في الدقيقة 35 ، ثم أدرك روستوف التعادل عن طريق ليكساندر بوخاروف في الدقيقة 53، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 – 1 .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين مانشستر يونايتد وروستوف يوم 16 من شهر مارس الجاري، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.