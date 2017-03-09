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بالفيديو..طاهر: التحكيم تسبب في خسارة الأهلي للدوري الموسم قبل الماضي

كتب وليد مجدي
- 9 مارس، 2017 9:52 م
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طاهر يتهم التحكيم بالتسبب في خسارة الدوري الموسم قبل الماضي

اتهم محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، التحكيم بالتسبب بفي خسارة الفريق للقب الدوري في الموسم الماضي ومنحه للغريم التقليدي الزمالك .

وأكد “طاهر” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر أن أخطاء التحكيم حرمت الأهلي من لقب الدوري الموسم الماضي .

وقال رئيس الأحمر:” أخطاء الحكام هي جزء من أساسيات كرة القدم، فنحن خسرنا لقب الدوري في الموسم قبل الماضي لصالح الزمالك بسبب التحكيم “.

رئيس الأهلي: الحكام حرمونا من لقب الدوري الموسم قبل الماضي

وأضاف:” أخطاء الحكام حرمتنا من 9 نقاط هامة كانت كفيلة بحصد اللقب، إلا أننا فقدنا البطولة بسبب تلك الأخطاء.

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