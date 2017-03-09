بالفيديو..التحكيم تسبب في خسارة الأهلي للدوري الموسم قبل الماضي

طاهر يتهم التحكيم بالتسبب في خسارة الدوري الموسم قبل الماضي

اتهم محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، التحكيم بالتسبب بفي خسارة الفريق للقب الدوري في الموسم الماضي ومنحه للغريم التقليدي الزمالك .

وأكد “طاهر” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر أن أخطاء التحكيم حرمت الأهلي من لقب الدوري الموسم الماضي .

وقال رئيس الأحمر:” أخطاء الحكام هي جزء من أساسيات كرة القدم، فنحن خسرنا لقب الدوري في الموسم قبل الماضي لصالح الزمالك بسبب التحكيم “.

رئيس الأهلي: الحكام حرمونا من لقب الدوري الموسم قبل الماضي

وأضاف:” أخطاء الحكام حرمتنا من 9 نقاط هامة كانت كفيلة بحصد اللقب، إلا أننا فقدنا البطولة بسبب تلك الأخطاء.