بالفيديو..رئيس الأهلي يكشف سر التجديد لغالي ومتعب

طاهر يوضح سبب التجديد لنجمي الأهلي

كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أسباب قيام النادي بتجديد عقدي نجمي الفريق، القائد حسام غالي والقناص عماد متعب .

وكان الاهلي قد أعلن مؤخراً عن التجديد لثنائي الفريق حسام غالي عماد متعب بشكل رسمي بعقد يمتد لموسم واحد فقط .

وأكد “طاهر” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت مع الإعلاني سيف زاهر أن حسام غالي وعماد متعب من النجوم الكبار في الفريق ولا يمكن رحيلهم عن القلعة الحمراء .

رئيس الأهلي: جددنا لغالي ومتعب بموافقة حسام البدري

وأوضح طاهر أن النادي قام بتجديد عقدي غالي ومتعب بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري .

وأضاف رئيس الأحمر بأن غالي ومتعب أعطوا الكثير والكثير للنادي طوال مشوارهم في القلعة الحمراء، والتجديد لهم طبيعي فلا يمكن الإستغناء عن اثنين من كبار نجوم الأهلي .