اخبار الاهلى

بالفيديو..محمود طاهر غاضباً: مفيش حد بيصرف على الأهلي

كتب وليد مجدي
- 9 مارس، 2017 9:06 م
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محمود طاهر

محمود طاهر يفتح النار على مروجي شائعات صرفه على الأحمر

فتح المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي النار على مدعي شائعات صرفه على القلعة الحمراء من ماله الشخصي .

وأكد “طاهر” في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية اون سبورت أن أخبار صرفه على النادي، هي شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة .

طاهر: الاهلي كيان عملاق ولا أحد يصرف عليه

وأوضح رئيس المارد الأحمر أن النادي الأهلي كيان عملاق ولا يصرف عليه أحد، فلا يوجد شخص واحد يستطيع الصرف على هذا النادي الكبير .

وأضاف طاهر بأن الأهلي علامة تجارية عملاقة وضخمة، والجميع يتهافت على النادي للاستفاد من العملاق الأحمر، مشيراً إلى سعيه تطوير موارد النادي المالية .

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