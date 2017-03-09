بالفيديو..محمود طاهر غاضباً: مفيش حد بيصرف على الأهلي

محمود طاهر يفتح النار على مروجي شائعات صرفه على الأحمر

فتح المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي النار على مدعي شائعات صرفه على القلعة الحمراء من ماله الشخصي .

وأكد “طاهر” في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية اون سبورت أن أخبار صرفه على النادي، هي شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة .

طاهر: الاهلي كيان عملاق ولا أحد يصرف عليه

وأوضح رئيس المارد الأحمر أن النادي الأهلي كيان عملاق ولا يصرف عليه أحد، فلا يوجد شخص واحد يستطيع الصرف على هذا النادي الكبير .

وأضاف طاهر بأن الأهلي علامة تجارية عملاقة وضخمة، والجميع يتهافت على النادي للاستفاد من العملاق الأحمر، مشيراً إلى سعيه تطوير موارد النادي المالية .