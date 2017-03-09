ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليون وروما

ليون يحقق فوز ثمين على روما برباعية

حقق فريق ليون الفرنسي فوزاً ثميناً على حساب نظيره روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي .

وتقدم ليون بالهدف الأول مبكراً في الدقيقة 8 عن طريق مختار دياخابي، ثم أدرك محمد صلاح هدف التعادل لروما في الدقيقة 20، ثم تقدم روما بالهدف الثاني عن طريق فازيو في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما 2 – 1 .

ليون ينتزع فوز قاتل من روما

وفي الشوط الثاني، تعادل ليون في الدقيقة 47 عن طريق توليسو، قبل أن يخطف نبيل فقير هدف الفوز لليون في الدقيقة 74 ، ثم أضاف الكسندر لاكازيتي الهدف الرابع لليون لينتهي اللقاء بفوز ليون 4 – 2 .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب روما يوم الخميس المقبل 16 مارس الجاري .