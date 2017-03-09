بث مباشر مشاهدة مباراة ليون وروما اليوم الخميس 9 – 3 – 2017 بالدوري الأوروبي

بث مباشر مباراة ليون وروما اليوم

يحل فريق روما الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره ليون الفرنسي في مباراة ذهاب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي والمقررة على ملعب بارك أولمبيك ليون .

وتنطلق مباراة ليون وروما في تمام الساعة العاشرة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية .

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ويسعى روما الإيطالي لتحقيق نتيجة إيجابية في فرنسا والعودة إلى العاصمة الإيطالية روما بنتيجة طيبة تسهل مباراة العودة في إيطاليا .

ويعول الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما على قوته الضاربة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح والبوسني إدين دزيكو البلجيكي ناينجولان لهز شباك الفريق الفرنسي .

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ويأمل ذائب روما في تحقيق نتيجة طيبة، حيث يسعى الفريق الإيطالي لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب والذهاب بعيداً في البطولة .

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في حين، يرغب فريق ليون في استغلال عاملي الأرض والجمهور من اجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، قبل اللعب في العودة بإيطاليا .

فريق ليون ليس بالمنافس السهل وهو الذي فاز في الدور الماضي على فريق ألكمار الهولندي برباعية مقابل هدف .

القنوات الناقلة لمباراة ليون وروما

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة ليون وروما ببطولة الدوري الأوروبي بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة .