عرض مغري من الأهلي لضم نجمي المقاصة

الأهلي يتحرك لحسم صفقتي ثنائي المقاصة
بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي تحركهم من أجل التعاقد مع هشام محمد وأحمد سامي نجمي نادي مصر المقاصة خلال فرة الإنتقالات الصيفية المقبلة .
ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي مصر المقاصة من أجل الظفر بخدمات ثنائي أحمد سامي وهشام محمد في الموسم المقبل .
انطوي و4 مليون جنيه من الأهلي لضم نجمي المقاصة
وعرض مسئولو المارد الأحمر على النادي الفيومي، بيع المهاجم الغاني جون أنطوي بشكل نهائي مع دفع مبلغ مالي يصل إلى 4 مليون جنيه .
وتأمل إدارة الأحمر في التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة المقاصة من أجل حسم الصفقة، خوفاً من دخول الزمالك الغريم التقليدي وإفساد الصفقة .
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