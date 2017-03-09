مرتضى منصور: الأهلي تعاقد مع حارس مرمى جديد

مرتضى منصور يسخر من مدافع المقاصة

سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اللاعب أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة بعد الأزمة التي افتعلها بلمس الكرة بيده داخل المنطفة في مباراة الفريقين .

وكان الزمالك قد إنسحابه من الدوري الممتاز، حال عدم إعادة مباراته أمام فريق مصر المقاصة بسبب رفض الحكم إحتساب ضربة جزاء صحيحة للزمالك .

مرتضى: أحمد سامي هيلعب حارس مرمى مع شريف إكرامي في الأهلي

وقام رئيس الزمالك بالسخرية من مدافع المقاصة أحمد سامي قائلاً:” الأهلي تعاقد مع حارس مرمى جديد هو أحمد سامي، هيساعد شريف إكرامي، واحد يصد الكرة من فوق والتاني من تحت “.