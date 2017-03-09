مرتضى يهاجم سيد عبد الحفيظ: انت إخواني

مرتضى منصور يهاجم مدير الكرة بالاهلي

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بسب حديثه عن إعادة مباراة السوبر، مثلما يطلب الزمالك إعادة مباراة المقاصة .

وأكد “مرتضى” في تصريحاته أن سيد عبد الحفيظ ينتهي لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى موافقته على إعادة مباراة السوبر .

مرتضى لسيد عبد الحفيظ: موافق على إعادة مباراة السوبر

وقال رئيس الزمالك:” سيد عبد الحفيظ إخواني، وموافق على إعادة السوبر، حدد مكان إعادة اللقاء والزمالك سيعيد المباراة “.

وأضاف :” حتى الأن لم نحصل على أموال الفوز ببطولة السوبر، وأدافع عن حقوق النادي، ولو معرفتش اخد حقي يبقى أمشي أحسن “.