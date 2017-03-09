عصام عبد الفتاح: الحكام يخافون من الزمالك

رئيس لجنة الحكام يعترف بخوف رجاله من الزمالك

اعترف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم من خوف الحكام من إدارة مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وشدد عبد الفتاح على ان تكليف جهاد جريشة بإدارة مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة جاء كونه الحكم الأفضل في مصر من الجانب النفسي لإدارة اللقاء.

وأضاف رئيس لجنة الحكام بأن لجنته تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، مشدداً على أنه لا يوجد حكم يتعمد التغاضي عن أية أخطاء لصالح أي فريق.

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على عدم قبول إهانة الحكام من جانب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤكداً على أن الأخير يتعتبر الحكام “شماعة” لتبرير الهزيمة.

الجدير بالذكر أن أزمة قد نشبت بين الزمالك واتحاد الكرة المصري خلال الفترة الماضية بسبب عدم احتساب جهاد جريشة لركلة جزاء الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة.