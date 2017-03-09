قناة مفتوحة تنقل مباريات الزمالك وسموحة والمصري الأفريقية

أون سبورت تحصل على حقوق بث مباريات الزمالك وسموحة والمصري

نجحت قناة أون سبورت في الحصول على حقوق بث مباريات أندية الزمالك والمصري وسموحة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستطاعت إدارة قنوات أون أن تحصل على حقوق بث مباريات الاندية الثلاثة في البطولتين الأفريقتين سواء ذهابا أو إياباً من أجل بثها للجماهير المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع رينجرز النيجيري يوم الأحد القادم على ملعب السلام، بينما تقام مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه في نيجيريا بدوري الأبطال.

وسيلتقي المصري مع ديجوليبا المالي يوم الأحد الادم في مالي، قبل أن تقام مباراة العودة في الإسماعيلية يوم 18 مارس في الكونفدرالية.

في حين سيلتقي سموحة مع أولينزي الكيني غداً الجمعة في الأسكندرية على أن تقام مواجهة العودة في كينيا يوم 18 مارس الجاري بالكونفدرالية.