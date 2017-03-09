عضو لجنة الكرة بالأهلي: أنا بريء من التعاقد مع سليماني

طه إسماعيل يتبرأ من تعاقد الأهلي مع كوليبالي

تبرأ طه إسماعيل عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي من التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الوافد حديثاً خلال شهر يناير الماضي.

وأشار إسماعيل في تصريحات إذاعية إلى أنه لم يشاهد سليماني كوليبالي بشكل جيد قبل التعاقد معه من أجل الحكم عليه، مؤكداً على حاجة اللاعب للمشاركةف ي المباريات.

وأضاف عضو لجنة الكرة بالأهلي بأن التدريبات لا يمكن أن تكون مقياساً للحكم على اللاعبين، مشدداً على أن لجنة الكرة لم تكن تمتلك الوقت الكافي للتعاقد مع اللاعب.

وأكمل طه إسماعيل على أن الأهلي تعاقد مع كوليبالي بناء على قرار من حسام البدري المدير الفني للفريق والذي أبدى اقتناعاً بأداء اللاعب.

واختتم إسماعيل بأن لجنة الكرة تثق في اختيار حسام البدري، مشدداً في الوقت نفسه على أن اللجنة لم تصدر أي توصية بشأن كوليبالي قبل التعاقد معه.