مرتضى منصور لعبد الفتاح: كلامك في “أقرب صفيحة زبالة”

مرتضى منصور يوزع هجومه على الجميع في مؤتمر الزمالك

واصل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومه على الجميع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الخميس في مقر القلعة البيضاء.

وهاجم مرتضى منصور، عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مشدداً على انه لا يحق له اختيار حكام المباريات.

وشدد رئيس الزمالك على أن عصام عبد الفتاح يتعمد اختار حكام بعينهم لمباريات الفريق الأبيض من أجل تعرضه للخسارة ومنح لقب الدوري للأندية الأخرى.

وأضاف منصور بأن عصام عبد الفتاح يجب أن يعطي نصائحه للحكام واتحا الكرة بدلاً من منحها لنادي الزمالك، مشدداً على فشله في إدارة المنظومة حالياً.

وقال رئيس الزمالك: ” حديث عصام عبد الفتاح سألقي به في أقرب صفيحة زبالة، وإذا لم تحترم نفسك فإنك ستسمتع لا ما يحمد عقباه “.

وكان عصام عبد الفتاح قد أكد في تصريحات سابقة على أنه في حال رغبة الزمالك أو أي ناد في جلب حكام أجانب فعليه أن يدفع مصاريفهم، مشدداً على دعمه لجهاد جريشة.