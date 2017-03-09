مفاجأة.. الأهلي قد يتسبب في تراجع الزمالك عن الانسحاب

مرتضى منصور: إثبات صحة ما حدث للأهلي سيجعلني أتراجع عن الانسحاب

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على احتمالية تراجعه عن الانسحاب من الدوري المصري الممتاز في ظل الأزمة التي نشبت في الأيام الماضية بسبب مباراة مصر المقاصة.

وأشار منصور في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الخميس إلى أن تغير لائحة اتحاد الكرة والسماح باستبدال اللاعبين وإضافة أخرين في منتصف الموسم يبطل مسابقة الدوري.

وأضاف رئيس الزمالك أنه في حال نجاح اتحاد الكرة في اثبات صحة تغير اللائحة في منتصف الموسم فإنه سيعلن عن تراجعه عن الانسحاب من الدوري المصري.

وشدد مرتضى منصور على أن تغير اللائحة تم من أجل مصلحة النادي الأهلي، مؤكداً على أن مسؤولي اتحاد الكرة فاسدون ويقومون بتفصيل اللوائح لخدمة أندية على حساب الأخرى.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على أن مجدي عبد الغني وحازم الهواري عضوي اتحاد الكرة يعملان من أجل منح مسابقة الدوري المصري لصالح الأهلي.