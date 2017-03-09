مرتضى منصور يصدم جماهير الزمالك

مرتضى منصور للجماهير: ملكمش تذاكر عندي!

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك صدمة قوية لجماهير فريقه قبل أيام من المباراة التي ستجمع الفريق مع رينجرز النيجيري.

وحضر عدد من جماهير نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء من أجل الحصول على التذاكر الخاصة بالمباراة، إلا أن رئيس الزمالك أكد لهم على عدم وجود النية لبيع أي تذاكر.

وقال مرتضى منصور للجماهير: ” لا بيع تذاكر لكم، التذاكر سيتم توزيعها على أعضاء النادي فقط وهم المخول لهم حضور المباراة “.

وجاء حديث مرتضى منصور مع الجماهير رغم تصريحه من أيام قليلة ماضية بطباعته 5000 تذكرة للجماهير من أجل بيعها أمام بوابات النادي.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع رينجرز النيجيري يوم الأحد القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في استاد السلام.